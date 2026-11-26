डिजिटल डेस्‍क, लखनऊ। समाजवादी पार्टी की ओर से गुरुवार को जारी किए गए घोषणापत्र पर सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता अखिलेश यादव के शासनकाल को भूली नहीं है, जब दलितों की जमीनों पर सपाई गुंडे कब्जा करते थे। महिलाओं के साथ खुलेआम अपराध होता था।

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कितना भी घोषणापत्र जारी कर लें लेकिन लोग समझ चुके हैं कि सपा केवल अपने परिवार का हित सोचती है। बाकी किसी भी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों से उसका कोई लेना-देना नहीं है।

राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव संविधान दिवस के दिन घोषणापत्र जारी करके संविधान हितैषी बनने का ढोंग करते हैं। लेकिन कार्यक्रम में उन्हीं आजम खान के साथ बैठते हैं जिन्होंने आंबेडकर जी को भूमाफिया कहा था। उन्होंने कहा कि लोग भूले नहीं है कि ये वही आजम खान हैं जिन्होंने पुलिस अधिकारियों को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। राजभर ने कहा कि सपा वालों से बड़ा संविधान विरोधी दूसरा कोई नहीं है।