'SIR पर सवालों का प्रमाण भी दें सपा-कांग्रेस', ओपी राजभर ने विपक्ष पर बोला हमला
सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर सवाल उठाने के लिए सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है।
HighLights
राजभर ने सपा-कांग्रेस को एसआईआर पर सवाल उठाने के लिए घेरा।
उन्होंने विपक्ष से अपने आरोपों के समर्थन में प्रमाण मांगे।
राजभर ने कहा एसआईआर कोई नई व्यवस्था नहीं, पुरानी प्रक्रिया है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सुभासपा अध्यक्ष व प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर कांग्रेस व सपा द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर कहा है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है।
विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो सवालों के साथ प्रमाण भी प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस की लंका में वह रोज आग लगाते हैं। अगले वर्ष होने वाले विधान सभा चुनाव में प्रदेश की जनता भी इनकी लंका जलाएगी।
सोमवार को पार्क रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर प्रेसवार्ता में राजभर ने कहा कि वर्ष 2014 के आम चुनाव में केद्र में कांग्रेस तथा वर्ष 2017 के विधान सभा चुनाव में प्रदेश में सपा की सरकार थी। उस समय की व्यवस्थाओं पर इन दलों का ही नियंत्रण था,
इसके बाद भी केंद्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी।
वहींं, वर्ष 2024 के आम चुनाव में मौजूदा व्यवस्था में ही प्रदेश से सपा के 37 और कांग्रेस के छह सांसद चुने गए, उस समय इस चुनावी व्यवस्था पर सवाल क्यों नहीं उठाया गया?
राजभर ने कहा कि एक भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं छूटना चाहिए। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची से कट गया है तो प्रक्रिया के तहत उसका नाम सूची में जोड़ा जाना चाहिए। एसआईआर को लेकर विपक्ष ऐसा माहौल बना रहा है जैसे यह कोई नई व्यवस्था हो, पूर्व में भी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण होते रहे हैं।