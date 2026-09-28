'SIR पर सवालों का प्रमाण भी दें सपा-कांग्रेस', ओपी राजभर ने विपक्ष पर बोला हमला

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सुभासपा अध्यक्ष व प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर कांग्रेस व सपा द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर कहा है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है।

विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो सवालों के साथ प्रमाण भी प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस की लंका में वह रोज आग लगाते हैं। अगले वर्ष होने वाले विधान सभा चुनाव में प्रदेश की जनता भी इनकी लंका जलाएगी।

सोमवार को पार्क रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर प्रेसवार्ता में राजभर ने कहा कि वर्ष 2014 के आम चुनाव में केद्र में कांग्रेस तथा वर्ष 2017 के विधान सभा चुनाव में प्रदेश में सपा की सरकार थी। उस समय की व्यवस्थाओं पर इन दलों का ही नियंत्रण था,

इसके बाद भी केंद्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी।