डिजिटल टीम, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश की भाषा गुंडागर्दी वाली है। सपा की मानसिकता सरकारी कर्मचारियों को गुलाम समझने की रही है। अखिलेश यादव पुलिस अधिकारियों को अपमानित करते हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं का मनोबल तोड़ती है।

'अच्छी संगत से ही अच्छी भाषा आती है' राजभर ने सोशल मीडिया पोस्ट में अखिलेश के बयानों 'इसको उड़वा दूंगा', 'उसको उठवा लूंगा' और 'पुलिस से स्टेपनी बदलवाऊंगा' का जिक्र करते हुए कहा कि अच्छी संगत से ही अच्छी भाषा आती है। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख की बड़ी-बड़ी डींगों पर उनके लोफर लोडर ही तालियां बजा सकते हैं।

'पुलिस से अपनी भैंस ढुंढवाते थे आजम खान' राजभर ने अखिलेश को रामपुर वाले चचाजान (आजम खान) से एक्सपर्ट एडवाइस लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि दस साल पहले वह भी अखिलेश जैसे ही थे। सरकारी कर्मचारियों को गुलाम समझते थे, पुलिस से अपनी भैंस ढुंढवाते थे और कर्मचारियों को 'तनखइया' कहते थे। राजभर ने कहा कि दस साल बाद भी आजम खान की जुबान पूरी तरह नहीं बदली, लेकिन नरम जरूर हुई है। उन्होंने अखिलेश से सवाल किया कि क्या आजम खान आज भी सरकारी कर्मचारियों को 'तनखइया' समझते हैं और क्या उनसे जूते साफ कराएंगे?

‘सरकारी नौकरी वालों को गुलाम बनाने का सपना छोड़िए’ राजभर ने कहा कि प्रदेश में लाखों युवा मेहनत और लगन से सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस और कर्मचारियों को लेकर धमकी भरी भाषा उनका मनोबल गिराती है। उन्होंने कहा कि यूपी के युवा भूले नहीं हैं कि किस तरह सपा शासनकाल में पूरे सरकारी सिस्टम को सैफई सिंडिकेट और उसका माफियातंत्र गुलाम बनाकर रखता था। सरकारी नौकरी वाले 'तनखइया' और 'गुलाम' समझे जाते थे।