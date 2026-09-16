यूपी सरकार की जमीन पर कब्जा करने वालों की बिल्डिंगों पर चलेगा बुलडोजर, ओखला में कार्रवाई के लिए नोटिस जारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। दिल्ली के आली गांव (ओखला) में उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन पर अवैध रूप से बसी कॉलोनी को खाली कराने की कार्रवाई तेज हो गई है। अदालत से नामित बैलिफ (अदालत का अधिकारी, जो कोर्ट के आदेशों के अनुपालन की प्रक्रिया सुनिश्चित करता है) और सिंचाई विभाग के नोडल अधिकारी गुरुवार को साउथ ईस्ट दिल्ली के डीएम को अदालत का आदेश सौंपेंगे।

इस दौरान ध्वस्तीकरण की तिथि निर्धारित करने पर चर्चा होगी। वहीं, अवैध रूप से रह रहे लोगों को कब्जा खाली करने के नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आली गांव के अंतर्गत आने वाले जामिया-ओखला क्षेत्र में कथित रूप से उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा कर रहे लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने के बाद यह मामला तेजी से उठा। भाजपा ने भी इसके विरोध में आवाज उठाई।

बैलिफ के साथ विधिक पहलुओं पर की चर्चा इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिशासी अभियंता बीके सिंह को नोडल अधिकारी नामित किया था। उन्होंने अवैध कब्जा खाली कराने के लिए अदालत से नियुक्त बैलिफ के साथ विधिक पहलुओं पर चर्चा की है। अब गुरुवार को बैलिफ साउथ ईस्ट दिल्ली के डीएम और इस क्षेत्र के डीसीपी से मुलाकात कर अदालत के आदेश की जानकारी देंगे। साथ ही, कब्जा खाली कराने के लिए कार्रवाई की तिथि निर्धारित करने को कहा जाएगा। अदालत के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए ही बैलिफ की नियुक्ति की जाती है।