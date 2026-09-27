यूपी में नए कॉलेज खोलने के लिए 31 अक्टूबर तक करें ऑनलाइन आवेदन, शासन ने जारी किया शेड्यूल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शैक्षिक सत्र 2027-28 में नए महाविद्यालय या संस्थान खोलने और मौजूदा संस्थानों में बीएड को छोड़कर नए विषय व पाठ्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया अब तय समय में पूरी होगी। शासन ने इसके लिए 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लेने से लेकर अगले वर्ष 20 मई तक अपीलों के निस्तारण की समय-सारिणी जारी की है।

उच्च शिक्षा विभाग ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को निर्देश जारी किए हैं। विश्वविद्यालयों में अनापत्ति के प्रस्ताव 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन जमा होंगे। भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन अगले वर्ष पांच जनवरी तक होगा। संबंधित जिलाधिकारी को प्रस्ताव सात दिन में भेजना होगा और वह अधिकतम एक माह में रिपोर्ट ऑनलाइन भेजेंगे। अनापत्ति आदेश अगले वर्ष 20 जनवरी तक जारी किए जाएंगे। विश्वविद्यालय के निर्णय के खिलाफ 30 जनवरी तक शासन में अपील की जा सकेगी, जिसका निस्तारण 20 फरवरी तक होगा।