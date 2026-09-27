कुशीनगर में नगर पंचायत कार्यालय और डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण, 2.85 करोड़ से हुआ निर्माण
कुशीनगर के दुदही में 2.85 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नगर पंचायत कार्यालय और डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने किया।
HighLights
दुदही में 2.85 करोड़ से नगर पंचायत कार्यालय व डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण।
प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने विकास कार्यों को सराहा।
भाजपा की डबल इंजन सरकार ने नगरीय विकास को गति दी।
संवाद सूत्र, दुदही। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने देश और प्रदेश में विकास कार्यों को नई गति दी है। नगरीय क्षेत्रों में भी तेजी से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। यह बातें प्रभारी मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने रविवार को कही।
वह 2.85 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नगर पंचायत कार्यालय एवं डिजिटल लाइब्रेरी के लोकार्पण के बाद नगर पंचायत सभागार में भाजपा कार्यकर्ताओं व नगरवासियों को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रयासों की सराहना की है। विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि महात्मा बुद्ध और महावीर की भूमि दुदही में विकास की गंगा बह रही है। अजीम आलम ने कहा कि सरकार के प्रयास से दुदही में सड़क, प्रकाश, स्वच्छता सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य हो रहे हैं।
कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष शायदा खातून व संचालन मनंजय तिवारी ने किया। स्वागत गान से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रभारी मंत्री ने आइसीडीएस, उद्यान विभाग और प्राथमिक शिक्षा समेत विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया।
इस दौरान 10 वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं को अंगवस्त्र व पुष्प भेंटकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को विधायक पीएन पाठक, मोहन वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्र आदि ने संबोधित किया।
इस दौरान ईओ रवि पटेल, धीरज मणि त्रिपाठी, सेवरही नगर पंचायत अध्यक्ष सोनिया जायसवाल, लल्लन गोंड, मंडल अध्यक्ष अंजेश भारती, भाजपा नेता ओजस्वी मिश्र आदि मौजूद रहे।