राजा भैया से मिले BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, यूपी चुनाव में 11 सीटों के समीकरण साधने में जुटी पार्टी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। एमएलसी चुनाव को लेकर प्रदेश का राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। पूरी ताकत झोंकने के बावजूद अंदरूनी लड़ाई की वजह से 11 सीटों में से कई पर भाजपा पर गणित फंसा नजर आ रहा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ला ने कुंडा के विधायक एवं जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह (राजा भैया) से मुलाकात की। चर्चा है कि पंकज चौधरी ने कई सीटों पर पार्टी का समीकरण मजबूत करने के लिए बातचीत की है।

एमएलसी चुनावों में ज्यादातर अवसरों पर राजा भैया भाजपा का समर्थन करते रहे हैं। पंकज चौधरी ने भले ही इसे शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन मिलने की टाइमिंग को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हुई है। भाजपाई मानते हैं कि लखनऊ खंड स्नातक, वाराणसी की दोनों सीटें, गोरखपुर-फैजाबाद, आगरा एवं इलाहाबाद-झांसी खंड समेत कई सीटों पर पार्टी के लिए राह आसान नहीं है। उधर, गोरखपुर-फैजाबाद खंड से स्नातक सीट से कई बार से एमएलसी चुने जा रहे देवेंद्र प्रताप सिंह के बगावती सुरों ने भाजपाई खेमे में चिंता बढ़ाई है।