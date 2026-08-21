लखनऊ में पुलिस बूथ से चंद कदमों पर तोड़ी एटीएम मशीन, बिना नंबर की कार से आए थे बदमाश

संवाद सूत्र, लखनऊ। राजधानी के मोहनलालगंज में बीती रात बिना नंबर की सफेद कार से आए बदमाशों ने पुलिस पिकेट से कुछ दूरी पर एटीएम मशीन तोड़ डाली। लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची और भागते बदमाशों का पीछा कर एक को हिरासत में लिया। हालांकि पुलिस इससे इनकार कर रही है।

मोहनलालगंज कस्बे के मौरावां मोड़ के पास ही एक बिल्डिंग में इंडिया वन का एटीएम कार्नर है। इससे कुछ दूरी पर ही पुलिस कर्मी मौजूद रहते हैं। बीती रात करीब 12- एक बजे सफेद रंग की कार एटीएम के बाहर आकर रुकी। कार सवार लोग एटीएम कार्नर के अंदर घुसे और औजारों से मशीन को तोड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान खटपट की आवाज सुनकर लोगों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

घटनास्थल से कुछ की दूरी पर मौजूद पुलिसकर्मियों के पहुंचने से पहले बदमाश कार से फरार हो गए। पुलिस के पहुंचते ही कार सवार बदमाश एटीएम की स्क्रीन ट्रॉली सहित सामान उठा ले गए। इसके बाद पुलिस टीम ने कई किलोमीटर तक बदमाशों को पीछे गई। पुलिस ने बदमाशों को पीछा कर एक बदमाश को हिरासत में ले लिया। पुलिस हिरासत में लिए जाने की बात से इनकार कर रही है।