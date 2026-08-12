फिर दिखेगा 'मिर्जापुर' के गुड्डू और मुन्ना भैया का भौकाल, मूवी के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंची स्टारकास्ट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मिर्जापुर वेब सीरीज के बाद अब 'मिर्जापुर: द मूवी' रिलीज होने के लिए तैयार है। इस फिल्म के कलाकारों ने बुधवार को गोमतीनगर में अपने अनुभव साझा किए। अभिनेता अली फजल ने कहा कि वेबसीरीज हिट होने से 'मिर्जापुर: द मूवी' को लेकर दबाव था, लेकिन अब प्रमोशन के साथ इससे उबर रहे हैं।

'मिर्जापुर: द मूवी' चार सितंबर को रिलीज होगी। अली फजल के साथ आए अभिनेता दिव्येंदु शर्मा और जितेंद्र कुमार ने भी फिल्म से जुड़े किस्से साझा किए। दिव्येंदु ने कहा कि ट्रेलर में बड़े भौकाल, गद्दी की जंग और ‘मिर्जापुर’ की दमदार दुनिया की झलक दिखाई गई है।