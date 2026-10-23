बहराइच में किशोरी की अनोखी जिद, प्रेमी से विवाह की मांग करने को मोबाइल टावर पर चढ़ी

जागरण संवाददाता, बहराइच : मिहींपुरवा इलाके में शुक्रवार को एक किशोरी प्रेमी के साथ शादी करने की जिद को लेकर टावर पर चढ़ गई। इसकी जानकारी होने पर परिवारजन में हलचल मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची उसे नीचे उतारने का प्रयास कर रही है, लेकिन दो घंटे बाद भी पुलिस किशोरी को टावर से उतरवाने में असफल नजर आई।

मोतीपुर के चौधरी गांव में एक मोबाइल कंपनी का टावर है। इस टावर पर पड़ोस के विश्राम गांव की 17 वर्षीय किशोरी सुबह आठ बजे टावर पर चढ़ गई। इसकी जानकारी होते ही गांव के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। जानकारी के बाद थानाध्यक्ष ब्रह्मा गौड़ भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।