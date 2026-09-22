मेरठ का जनता पीजी कॉलेज अब कहलाएगा चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज, शासन ने नाम बदलने की दी मंजूरी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मेरठ के मवाना तहसील के फलावदा कस्बा स्थित जनता पीजी कॉलेज का नाम अब चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज होगा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की कार्यपरिषद की संस्तुति के आधार पर शासन ने कॉलेज का नाम बदलने की कार्यवाही पूरी की है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने इसे महापुरुषों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

मंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह का देश और प्रदेश के सामाजिक, शैक्षिक और कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके नाम से शिक्षण संस्थान जुड़ने से विद्यार्थियों को उनके विचारों, संघर्ष और योगदान को जानने का अवसर मिलेगा।