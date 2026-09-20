मायावती का बड़ा फैसला: आकाश आनंद बसपा से बाहर, ईशान आनंद को मिलेगी नई जिम्मेदारी

डिजिटल डेस्क, जागरण, लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स (ट्विटर) पर एक विस्तृत बयान जारी कर पार्टी संगठन और उत्तराधिकार को लेकर कई बड़े फैसलों का ऐलान किया है।

मायावती ने कहा कि आकाश आनंद शादी के बाद अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में आ गए हैं और उनकी गतिविधियों की वजह से उन्हें पार्टी से अलग कर दिया गया है। उन्हें पार्टी में वापस लेना एक बड़ा विश्वासघात होगा। आकाश आनंद और उनकी बहन को पार्टी की किसी भी जिम्मेदारी से दूर रखते हुए, मायावती ने फैसला किया है कि अब आनंद कुमार के छोटे बेटे श्री ईशान आनंद को पार्टी में सम्मानजनक जिम्मेदारी देकर आगे बढ़ाया जाएगा।