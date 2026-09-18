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मायावती का योगी सरकार पर तंज, बोलीं- हाईकोर्ट में कमजोर पैरवी के कारण लगा SC आरक्षण पर स्टे

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Published: Fri, 18 Sep 2026 11:22 AM (IST)

इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश के चार मेडिकल कॉलेजों में SC वर्ग के लिए अतिरिक्त आरक्षण पर रोक लगाने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है।

बसपा सुप्रीमो मायावती। (तस्वीर- फाइल)

बसपा सुप्रीमो मायावती। (तस्वीर- फाइल)

HighLights

  1. यूपी के मेडिकल कॉलेजों में SC आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक।

  2. मायावती ने राज्य सरकार की पैरवी पर उठाए गंभीर सवाल।

  3. दलित छात्रों के हित में सुप्रीम कोर्ट जाने की मांग की।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, अंबेडकरनगर, कन्नौज और जालौन जिलों में स्थित मेडिकल कॉलेजों में अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पाबंदी लगाए जाने के बाद प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है।

इस मामले में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार की पैरवी पर गंभीर सवाल उठाए हैं और दलित समाज के छात्रों के हित में तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की मांग की है।

मायावती ने कहा कि सामाजिक न्याय की आवश्यकता और जनभावना की मांग यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार को अदालत में इस मामले को मजबूती से रखना चाहिए था। 'स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान' के बजट से इन चारों जिलों में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कराया गया था, ताकि एससी समाज का कल्याण हो सके।

ऐसे में इन संस्थानों में एससी वर्ग के लिए अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था 50 प्रतिशत की सामान्य आरक्षण सीमा से अलग है और यह स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की वास्तविक उपयोगिता को सिद्ध करती है।

बसपा सुप्रीमो ने कहा कि यदि सरकार इस तर्क को हाईकोर्ट के समक्ष पुरजोर तरीके से प्रस्तुत करती, तो अदालत इस पर सकारात्मक विचार करती और व्यवस्था पर रोक नहीं लगाती।

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