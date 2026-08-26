हिजाब और आंबेडकर प्रतिमा विवाद का स्थानीय स्तर पर निकालें समाधान, धार्मिक मान्यताओं का हो सम्मान: मायावती

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। स्कूलों में यूनिफार्म, पर्दा, चादर और हिजाब पहनने को लेकर उठ रहे विवादों के बीच बसपा प्रमुख मायावती ने संवेदनशीलता बरतने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को अनावश्यक तूल देकर कोर्ट-कचहरी में कानूनी विवाद बनाने के बजाय स्कूल प्रबंधन, शासन और प्रशासन को आपसी समझ-बूझ से स्थानीय स्तर पर समाधान निकालना चाहिए। इससे किसी को विवाद की आड़ में संकीर्ण राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा।

मायावती ने बुधवार को एक्स पर जारी बयान में कहा कि संविधान सभी धर्मों के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं और रीति-रिवाजों के अनुसार शांतिपूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। इसलिए धार्मिक मान्यताओं की पवित्रता का सम्मान किया जाना चाहिए और अनावश्यक हस्तक्षेप से बचना चाहिए।

महिलाओं की अस्मिता, सम्मान, पर्दा और आत्म-सम्मान से जुड़े मामलों को भी संवेदनशीलता के साथ देखा जाना चाहिए। स्कूलों में यूनिफार्म, पर्दा, चादर और हिजाब पहनने के मामलों को कानूनी विवाद का मुद्दा बनाने के बजाय स्थानीय स्तर पर बातचीत और सूझबूझ से सुलझाया जाना बेहतर होगा।