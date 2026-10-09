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कांशीराम की 20वीं पुण्यतिथि पर मायावती ने दी श्रद्धांजलि, भतीजे आकाश आनंद भी साथ में मौजूद रहे

By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
Published: Fri, 09 Oct 2026 10:34 AM (GMT+05:30)

बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में कांशीराम की 20वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

मायावती ने कांशीराम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

मायावती ने कांशीराम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

HighLights

  1. मायावती ने लखनऊ में कांशीराम की 20वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

  2. बसपा प्रदेश कार्यालय में हजारों कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे।

  3. इस अवसर पर बसपा ने लखनऊ में अपना शक्ति प्रदर्शन किया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने लखनऊ स्थित बसपा प्रदेश कार्यालय में कांशीराम की 20वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर बसपा प्रदेश कार्यालय में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल सहित कई बड़े नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज बसपा लखनऊ में अपना शक्ति प्रदर्शन भी करने जा रही है। 

विश्वनाथ पाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'मान्यवर साहब का सामाजिक परिवर्तन और बहुजन समाज के राजनीतिक सशक्तीकरण का मिशन सदैव हमें प्रेरणा देता रहेगा। जय भीम! जय बसपा!'

मायावती ने पोस्ट कर लिखा, 'बहुजन समाज पार्टी (बी.एस.पी.)के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी को आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर बी.एस.पी. परिवार की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि व अपार श्रद्धा-सुमन अर्पित।'

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