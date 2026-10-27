खरगे के बयान पर मायावती ने जताई गहरी चिंता, कांग्रेस अध्यक्ष को दे डाली नसीहत

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भारतीय राजनीति में बढ़ती कटुता, आपसी अविश्वास और अमर्यादित बयानबाजी पर चिंता जताई है।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप अब व्यक्तिगत स्तर पर पहुंचकर असंसदीय, अपमानजनक और जातिवाद से ग्रसित होते जा रहे हैं। यह देश की गरिमा और मान-मर्यादा के लिहाज से बेहद चिंताजनक है।

मायावती ने कहा कि शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को एक-दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखना चाहिए। यदि यह संभव नहीं है तो कम से कम आपत्तिजनक और विषैली राजनीति को बढ़ावा देने से बचना चाहिए।

संकीर्ण, स्वार्थपरक और गरीब-विरोधी राजनीति के बढ़ते चलन से जनता का राजनीतिक व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होना, देश और जनहित में नहीं है। सरकारी स्तर पर भ्रष्टाचार और चुनावी प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों के कारण जनता पहले से ही बेचैन है।