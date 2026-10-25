मायावती के करीबी रहे पूर्व IAS राम बहादुर का भाजपा से मोह भंग, विधानसभा चुनाव से पहले थामने जा रहे सपा का दामन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधान सभा चुनाव से पहले सपा ने अपने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समीकरण के विस्तार की कोशिश तेज कर दी है। इसी रणनीति के तहत सोमवार को पासी समाज के पूर्व आइएएस अधिकारी राम बहादुर को सपा की सदस्यता ग्रहण करई जाएगी।

कभी बसपा प्रमुख मायावती के करीबी रहे राम बहादुर भाजपा में भी रह चुके हैं। राम बहादुर प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद सक्रिय राजनीति में आए थे। वह गोंडा के डीएम और लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जैसे पदों पर काम कर चुके हैं। प्रशासनिक अनुभव के साथ पासी समाज से आने के कारण उनकी पहचान राजनीति में भी बनी।