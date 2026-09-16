राजस्थान निकाय चुनाव में जीते बसपा के 19 प्रत्याशी, मायावती ने लगाया धांधली का आरोप

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने राजस्थान में निकाय चुनाव के नतीजों में धांधली का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बसपा के कई उम्मीदवार सरकारी मशीनरी की गड़बड़ी की वजह से दोबारा गिनती में जबरदस्ती थोड़े-थोड़े वोटों के अंतर से हरा दिए गए हैं।

बसपा प्रमुख ने मंगलवार को एक्स पर लिखा,‘राजस्थान में हुए निकाय चुनाव में बसपा ने इस बार 19 सीटों पर अपने पार्षद जिताकर भेजे हैं और काफी उम्मीदवार जबरदस्ती थोड़े-थोड़े वोटों के अंतर से हरा दिए गए हैं, वर्ना पार्टी का यहां और भी अच्छा परिणाम आ सकता था।’