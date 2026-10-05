'पूंजीपतियों के हित में भाजपा सरकार कर रही काम', बसपा प्रमुख मायावती ने कसा तंज

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बसपा प्रमुख मायावती ने भाजपा सरकार पर जनहित और जनकल्याण की अनदेखी कर बड़े पूंजीपतियों और धन्नासेठों के हित में काम करने का आरोप लगाया है। सरकार जनकल्याण पर कम ध्यान देकर बड़े पूंजीपतियों के हितों के प्रति अधिक समर्पित नजर आती है।

रविवार को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में उत्तराखंड के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक में मायावती ने विधान सभा चुनाव की तैयारियों, एसआइआर के बाद मतदाता सूची की स्थिति और प्रत्याशियों के चयन की प्रगति की समीक्षा की। मायावती ने कमियों को समयबद्ध तरीके से दूर करने और संगठन को चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार करने के निर्देश दिए। एसआइआर के बाद उत्तराखंड की मतदाता सूची से करीब नौ लाख नाम हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि खासकर गरीब, युवा, महिलाएं और कमजोर तबकों के लोग अपने संविधानिक मताधिकार से वंचित न रह जाएं। इसके लिए पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराएं।

बैठक में यूपी और पंजाब के विधान सभा चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। मायावती ने अच्छे और दमदार उम्मीदवारों के चयन की प्रगति की जानकारी ली। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और चुनावी तैयारियों को गति देने के निर्देश दिए।

बसपा संस्थापक कांशीराम की 9 अक्टूबर को होने वाली पुण्यतिथि को पूरी मिशनरी भावना से मनाने पर भी जोर दिया। मायावती ने कहा कि यूपी-दिल्ली सीमा पर बसपा सरकार द्वारा स्थापित बहुजन प्रेरणा केंद्र में रख-रखाव का सरकारी कार्य चल रहा है।