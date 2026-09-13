मौलाना यासूब अब्बास ने ईरानी राष्ट्रपति से की मुलाकात, पश्चिम एशिया तनाव पर जताई चिंता

जागरण संवाददाता, लखनऊ। ऑल इंडिया शिया पर्सनल ला बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेशकियान से मुलाकात की। उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति को एक पत्र सौंपा, जिसमें भारत-ईरान संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया और ईरान पर हुए हमलों की निंदा की गई है।

मौलाना ने कहा कि पेजेशकियान की यात्रा दोनों देशों की जनता के बीच दोस्ती और आपसी समझ को मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर है। मौलाना यासूब अब्बास ने हर तरह की हिंसा की निंदा की मौलाना ने शिक्षा, व्यापार, संस्कृति, विज्ञान, तकनीक, कनेक्टिविटी और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की जरूरत बताई। मौलाना ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव पर गहरी चिंता जताई और संघर्ष को जल्द खत्म करने की अपील की।