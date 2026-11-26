जागरण संवाददाता, लखनऊ। मुंबई से अहमदाबाद के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर दौड़ेगी। बेंगलुरु में स्टेनलेस स्टील के फ्रेम पर स्वदेशी बुलेट ट्रेन के रोलिंग स्टाक के उत्पादन का कार्य शुरू हो गया है।

यह स्वदेशी बुलेट ट्रेन 250 से 280 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकेगी। इसके बाद लखनऊ सहित कई सेक्शनों के लिए बुलेट ट्रेन के सात कारिडोर के लिए भी बोगियां स्टेनलेस स्टील से तैयार होंगी। रेलवे की बदलती ऐसी ही कई तकनीक की झलक अनुसंधान अभिकल्प व मानक संगठन (आरडीएसओ) स्टेडियम में गुरुवार से शुरू हुई तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय इनो रेल -2026 प्रदर्शनी में दिखायी दी।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ ) के सहयोग से आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन रेलवे बोर्ड के सदस्य (परिचालन एवं व्यवसाय विकास) डॉ. मनोज सिंह ने किया। अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी की थीम नवाचार, डिजाइन व प्रोटोटाइप्स है। इस आयोजन में दस से अधिक देशों के 200 से अधिक प्रदर्शक एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं।

टार्च पड़ते ही धरा जाएगा अपराधी ट्रेनों में होने वाली चोरी और अन्य घटनाओं को अब एक टार्च की रोशनी से रोका जा सकेगा। लोको और बोगियों के लिए सीसीटीवी की आपूर्ति करने वाली कंपनी स्पर्श एक ऐसा टार्च लेकर आयी है जिसके भीतर एक हजार अपराधियों की फोटो सहित डिटेल सुरक्षित की जा सकती है। इनमें से किसी भी अपराधी के टार्च के संपर्क में आते ही कंट्रोल रूम को सीधे अपराधी की जानकारी मिल सकेगी।

रोबोटिक मशीन पकड़ेगी ट्रेन की गड़बड़ी विदेशों में ट्रेनों के इंजन और बोगियों की गड़बड़ी का पता लगाने वाली रोबोटिक ट्रेन निरीक्षण मशीन इनो रेल में आयी है। दो आरजीबी-डी तकनीक वाले कैमरे वाले इस स्कैनर को पटरी पर लगाया जाता है। ऊपर से ट्रेन के गुजरने पर उसके किसी हिस्से के लटकने, ब्रेक बाइंडिंग, पहिये की घिसावट सहित अन्य गड़बड़ी की फोटो सहित जानकारी सिस्टम को अपग्रेड करा देता है।

नहीं लगेंगे झटके, टक्कर से बचेगा नुकसान लखनऊ से संचालित लखनऊ मेल, एसी एक्सप्रेस सहित एलएचबी तकनीक की बोगियों में यात्रा के दौरान यात्रियों को झटके लगते हैं। अब वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की तरह एलएचबी तकनीक वाली बोगियों के सेंट्रल बफर कपलर के डिजाइन में बदलाव किया गया है।

कपलर को टक्करोधी बनाने की तकनीक पर काम कपलर बनाने वाली कंपनी सोना कामस्टार के डीजीएम प्रभात सोनी बताते हैं कि इस कपलर को टक्करोधी बनाने की तकनीक पर काम चल रहा है। अगले साल तक टक्कररोधी कपलर के आने से ट्रेनों के आमने-सामने की टक्कर के बाद बोगियों के एक दूसरे पर चढ़ने, पलटने से रोका जा सकेगा। यह कपलर टक्कर के दबाव को इतना कम कर देंगे कि जानमाल की हानि को बहुत कम किया जा सकेगा।

प्वाइंट बदलने के लिए नहीं लेना होगा ब्लाक अक्सर पटरियों के प्वाइंट बदलने में एक चूक बोगियों और वैगनों को बेपटरी करने जैसी घटना के कारक होती हैं। अब इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्वाइंट मशीन 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती ट्रेनों के बीच सिग्नल बदलने काम सुरक्षित व तेजी से हो सकेगा। इसके लिए रेलवे को अब दो से तीन घंटे का ब्लाक भी नहीं लेना होगा। रेलवे को प्वाइंट फेल होने से प्रतिवर्ष करोड़ो रुपये का नुकसान होता है। बालासोर की ट्रेन दुर्घटना भी प्वाइंट सेटिंग की गड़बड़ी के कारण हुई थी।

आरडीएसओ के नवाचार ने रोका जर्मनी सहित कई देशों के प्रतिनिधियों को आरडीएसओ के स्टाल ने आकर्षित किया। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की तकनीक की जानकारी लेने के लिए इन देशों के प्रतिनिधि उत्सुक दिखायी दिए। आरडीएसओ ने मालगाड़ियों के पीछे लगने वाली गार्ड के वैगन की छत पर सोलर पैनल लगाया है। इस पैनल से बिजली बन रही है। इसका इस्तेमाल गार्ड केबिन में रोशनी करने के लिए होगा।