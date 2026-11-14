माइक्रोसॉफ्ट की आउटलुक और टीम्स सेवाएं प्रभावित होने का बड़ा असर, बैंकों के कामकाज में भी आई अड़चन

जागरण संवाददाता, लखनऊ। तकनीक पर बढ़ती निर्भरता के बीच माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं में शुक्रवार को आई बाधा ने कारोबार और बैंकिंग व्यवस्था की मुश्किलें बढ़ा दीं। आउटलुक और टीम्स जैसी सेवाएं ठप होने से बैंक शाखाओं में भी कामकाज प्रभावित रहा।

ई-मेल के जरिये होने वाली भुगतान संबंधी पुष्टि, आर्डर और इनवाइस का आदान-प्रदान अटक रहा। आधिकारिक ई-मेल संवाद बाधित होने से कई जरूरी कामों में देरी हुई। ऐसे में कारोबारियों और बैंक अधिकारियों को फोन काल और व्हाट्सएप का सहारा लेना पड़ा।

बैंक अधिकारियों के मुताबिक बड़े भुगतान आदि के लिए ई-मेल पर औपचारिक पुष्टि जरूरी होती है, उनमें परेशानी आई। कुछ भुगतान एक दिन के लिए टल गए। निर्यात से जुड़ी फर्मों के लिए ई-मेल सेवा बाधित होना ज्यादा मुश्किल भरा रहा। कारोबारियों के मुताबिक, बैंक को आर्डर कंफर्मेशन और इनवाइस ई-मेल से भेजे जाते हैं।

सेवा ठप होने पर फोन और व्हाट्सएप से संपर्क करना पड़ा, लेकिन कई मामलों में बैंक अधिकारी लिखित पुष्टि के बिना आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। एक ग्राहक ने बताया कि बैंक से लगातार लिखित पुष्टि मांगी जा रही थी, लेकिन ई-मेल नहीं खुलने के कारण अंत में शाखा पहुंचकर लिखित आवेदन देना पड़ा।

बैंक शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों में कोर बैंकिंग सिस्टम सामान्य रूप से चलता रहा, लेकिन अधिकारियों के बीच आंतरिक ई-मेल संवाद बाधित होने से आंतरिक कामकाज प्रभावित रहा। शाखा प्रबंधकों ने जरूरी सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए फोन काल और अन्य मैसेजिंग प्लेटफार्म का इस्तेमाल किया।

लोगों का कहना है कि इस प्रकरण ने बैंकिंग और कारोबार में एक ही डिजिटल प्लेटफार्म पर निर्भरता के जोखिम को भी सामने ला दिया है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि बैंक और बड़ी व्यावसायिक फर्में वैकल्पिक ई-मेल व्यवस्था पर भी काम करें।