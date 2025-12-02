Language
    Magh Mela: आस्था के महासमागम के लिए काउंट डाउन शुरू, त्रिवेणी की पवित्र धारा में संपन्न हुआ गंगा पूजन

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 09:05 PM (IST)

    प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर लगने वाले माघ मेले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। गंगा पूजन के साथ मेले की शुरुआत हुई, जिसमें लगभग 15 करोड़ श्रद्धालुओं क ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कुंभ नगरी प्रयागराज में गंगा-यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी के तट पर हर साल माघ के महीने में लगने वाले देश के सबसे बड़े सालाना धार्मिक मेले माघ मेले का काउंट डाउन शुरू हो गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संगम किनारे इसकी शुरुआत गंगा पूजन के साथ हुई है। इस बार के माघ मेले में देश दुनिया से करीब 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इस बार के माघ मेले की थीम होगी सुगम, सुरक्षित, स्वच्छ और सुलभ।

    प्रयागराज में माघ मेले के सकुशल संपन्न होने के लिए प्रशासन व तीर्थ पुरोहितों ने संगम की धारा के बीच वेद पाठ कर माँ गंगा की आरती व पूजा-अर्चना की और मेले की सफलता के लिए गंगा पूजा कर माँ गंगा का आशीर्वाद माँगा है।

    इस बार का माघ मेला महाकुंभ 2025 के बाद का पहला माघ मेला है इसलिए इस बार इसमें कई अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। मंडलायुक्त प्रयागराज सौम्या अग्रवाल का कहना है कि सरकार की मंशा के अनुरूप स्वच्छ, सुगम, सुलभ, सुरक्षित एवं भव्य रूप से माघ मेले का आयोजन सम्पन्न कराया जायेगा।

    मेले का आयोजन 7 सेक्टरों में 800 हेक्टेयर में भूमि का आवंटन किया जायेगा। इस बार माघ मेले में लगभग 15 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। उन्होंने कहा की पुराने अनुभवों से सीख लेकर इस बार कुछ नए प्रयोग भी किए जा रहे है।

    मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के सुगमता के दृष्टिगत श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े, पार्किंग व्यवस्था अच्छी हो, भीड़ प्रबंधन को और बेहतर बनाने, टैªफिक व्यवस्था को बेहतर ढंग से लागू करने, नेटवर्किंग की अच्छी व्यवस्था सहित अन्य सभी कार्य किए जा रहे है।

    मंगलवार को पतित पावनी गंगा-यमुना-सरस्वती के त्रिवेणी संगम के पावन तट पर माघ मेला 2026 के सकुशल सम्पन्न होने की मंगल कामना हेतु वैदिक मंत्रोचार के साथ गंगा पूजन किया गया तथा मां गंगा से माघ मेला को सकुशल एवं निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराने की कामना की गयी।

    इस अवसर पर मण्डलायुक्त सौम्या अग्रवाल, पुलिस आयुक्त जोगेन्द्र कुमार, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, मेलाधिकारी/प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ऋषिराज, नगर आयुक्त सीलम साईं तेजा व अन्य अधिकारी और संत मौजूद रहे।