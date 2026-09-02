यूपी को एक और बड़े बस स्टैंड की सौगात: अत्याधुनिक पोर्ट पर 70 से अधिक प्लेटफॉर्म, यात्रियों को मिलेगी हर सुविधा

धर्मेश अवस्थी, लखनऊ। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 23 बस स्टेशनों का निर्माण निजी सार्वजनिक सहभागिता (पीपीपी) के तहत डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस आपरेट एंड ट्रांसफर (डीबीएफटी) मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में लखनऊ के ही तीन बस स्टेशन विभूति खंड गोमती नगर, चारबाग और अमौसी चयनित हुए, उनमें विभूति खंड का निर्माण अंतिम चरण में है, दिसंबर के पहले सप्ताह में इसे शुरू करने की तैयारी है।

राजधानी में अभी तक आलमबाग बस टर्मिनल को यात्री सुविधाओं की कसौटी माना जाता रहा है, यह टर्मिनल भी पीपीपी मॉडल पर ही तैयार हुआ था, लेकिन अब इसे हर क्षेत्र में पीछे छोड़ने की तैयारी है। मसलन, आलमबाग टर्मिनल 23274 वर्ग मीटर में बना, जबकि विभूति खंड का बस पोर्ट 30 हजार वर्ग मीटर का होगा।

नए परिसर में बसाें के लिए 70 प्लेटफार्म व यात्रियों को ही सुविधाएं नहीं मिलेंगी बल्कि बसों की मरम्मत के लिए परिसर में ही 29 हजार वर्ग मीटर में क्षेत्रीय डिपो कार्यशाला भी होगी। पोर्ट से नहीं चलेंगी डीजल बसें नए बस पोर्ट से डीजल बसें नहीं चलेंगी, इसे इलेक्ट्रिक बसों का हब बनाया जा रहा है। यहां से प्रदेशभर के लिए इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। इसी को ध्यान में रखकर पिछले दिनों परिवहन निगम ने 250 इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू किया है।

बस पोर्ट में यात्रियों के लिए आरामदायक बड़ा एसी वेटिंग लाउंज होगा। बसों का रियल-टाइम शेड्यूल देखने के लिए बड़ी डिजिटल स्क्रीन और आटोमैटिक टिकटिंग सिस्टम लगाया जाएगा। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए एस्केलेटर (स्वचालित सीढ़ियां) और लिफ्ट की सुविधा होगी।