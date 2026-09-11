लखनऊ में बनेगी यूपी की पहली 'शौर्य अकादमी', सशस्त्र बलों में भर्ती की करवाएगी तैयारी; जमीन भी हुई फाइनल

निशांत यादव, लखनऊ। अग्निवीर और सशस्त्र बलों में भर्ती होकर देश सेवा के लिए वर्दी पहनने का सपना देखने वाले युवाओं की तैयारियां अब छावनी परिषद भी कराएगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के सहयोग से छावनी परिषद प्रशासन शौर्य अकादमी खोलेगा। उत्तर प्रदेश में पहली बार खुल रही इस तरह की अकादमी के लिए कैंट में रजमन बाजार में भूमि भी चिह्नित हो गई है।

पिछले दिनों ही एनएसडीसी और छावनी परिषद प्रशासन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर इस बारे में हस्ताक्षर किए गए हैं। छावनी परिषद की यह पहल सेना, पुलिस ओर सशस्त्र बलों में भर्ती होने के लिए विशेष कोचिंग, शारीरिक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। युवाओं के व्यक्तित्व विकास व एनडीए जैसी लिखित परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए विशेषज्ञ तैनात होंगे।

बनाए जाएंगे क्लास रूम लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के सर्विस सलेक्शन बोर्ड (एसएसबी) के सामने होने वाले साक्षात्कार, ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग जैसी चयन प्रक्रिया की तैयारी करायी जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। शौर्य अकादमी में ठहरने के लिए हास्टल, ट्रेनिंग के लिए मैदान और लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए क्लास रूम बनाए जाएंगे।