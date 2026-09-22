लखनऊ में मजदूर की मौत में बड़ा खुलासा, पत्नी और प्रेमी ने मिलकर की थी पति की हत्या

संवाद सूत्र, लखनऊ। कृष्णानगर थाना क्षेत्र के एलडीए कालोनी सेक्टर - बी में एक सप्ताह पूर्व मजदूर रामबाबू मौर्य की हत्या का खुलासा सोमवार को हो गया। मृतक की पत्नी पुष्पा ने अपने प्रेमी नीरज मौर्या के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। 15 सितंबर को रामबाबू का शव एसबीआई बैंक शाखा के पीछे मोरंग के ढेर पर मिला था। मृतक के भाई श्यामबाबू की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस ने आठ टीमों का गठन कर दो सौ सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच में पता चला कि नीरज मौर्या ने हत्या की, जो घटना के बाद फरार हो गया था। पुष्पा और नीरज के बीच अवैध प्रेम संबंध थे, जिसकी जानकारी रामबाबू को हो गई थी। इसी विवाद के चलते नीरज का रामबाबू के घर आना-जाना बंद हो गया था।