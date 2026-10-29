लखनऊ विश्वविद्यालय में 17 नवंबर से शुरू होंगी सेमेस्टर परीक्षाएं, टाइम टेबल जारी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रस्तावित सेमेस्टर परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। ये परीक्षाएं 17 नवंबर से शुरू होंगी। कुछ परीक्षाएं नवंबर के अंत में समाप्त होंगी, जबकि बीए और बीएससी के सेमेस्टर पांच की परीक्षाएं 19 दिसंबर तक चलेंगी।

बीए नियमित और इम्प्रूवमेंट सेमेस्टर पांच की परीक्षाएं 17 नवंबर से 19 दिसंबर तक होंगी। हालांकि, गणित, सांख्यिकी और मानवविज्ञान विषयों की परीक्षाएं 19 नवंबर से शुरू होंगी। बीएससी नियमित और इम्प्रूवमेंट सेमेस्टर पांच की परीक्षाएं भी 19 नवंबर से 19 दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी। बीए सेमेस्टर तीन की परीक्षाएं 17 नवंबर से शुरू होंगी।

गणित और सांख्यिकी को छोड़कर अन्य विषयों की परीक्षाएं 10 दिसंबर तक चलेंगी, जबकि गणित और सांख्यिकी की परीक्षाएं 12 दिसंबर तक होंगी। बीएससी नियमित और इम्प्रूवमेंट सेमेस्टर तीन की परीक्षाएं भी 17 नवंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी।