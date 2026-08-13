लखनऊ विश्वविद्यालय में हॉस्टल के रजिस्ट्रेशन शुरू, नए स्टूडेंट्स 17 अगस्त तक करें आवेदन

जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र 2026-27 के नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए हास्टल पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बी.टेक, बी.काम आनर्स, बी.काम (एनईपी), बीवीए/बीएफए, बी.वाक, बीबीए एवं बीबीए (टी), बीसीए और एलएलबी आनर्स के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी 17 अगस्त तक हास्टल के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। चीफ प्रोवोस्ट प्रो. आशीष अवस्थी ने इसकी सूचना जारी की है।

एचएमएस पोर्टल पर पंजीकरण के लिए 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। पंजीकरण के बाद विद्यार्थियों को आवश्यक दस्तावेज अपलोड करते हुए आवेदन की सभी औपचारिकताएं 18 अगस्त तक पूरी करनी होंगी। विद्यार्थियों को आवेदन करने से पहले एचएमएस एप पर उपलब्ध हास्टल नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है।