GST ब्याज माफी योजना: लखनऊ के व्यापारियों की हुई मौज, 10 लाख तक के बकाया पर इंटरेस्ट और जुर्माने में मिलेगी पूरी छूट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ व्यापार मंडल के लाटूश रोड स्थित कार्यालय में शुक्रवार को व्यापारियों ने राज्य कर विभाग से संबंधित विभिन्न विसंगतियों एवं समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा, जिनका अधिकारियों ने विस्तारपूर्वक जवाब देते हुए समाधान के संबंध में जानकारी दी। जीएसटी अधिकारियों ने व्यापारियों को ब्याज माफी योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए व्यापारियों से इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।

अपर आयुक्त राज्य कर सरबजीत ने व्यापारियों को बताया कि ब्याज माफी योजना का लाभ 16 अक्टूबर से 15 जनवरी तक पोर्टल के माध्यम से लिया जा सकता है। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे योजना की निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन कर इसका लाभ प्राप्त करें। उपायुक्त खंड चार, राखी सिंह ने वैट के बकाए पर मिलने वाली छूट की जानकारी देते हुए बताया कि निर्धारित शर्तों के अंतर्गत 10 लाख तक की मूल बकाया धनराशि वाले मामलों में ब्याज एवं अर्थदंड में पूर्ण छूट का प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि जिन व्यापारियों ने पहले ही बकाया धनराशि का कुछ हिस्सा जमा कर दिया है, वे भी पात्रता एवं योजना की शर्तों के अनुसार शेष बकाए पर लागू ब्याज एवं अर्थदंड में छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए व्यापारियों को पोर्टल पर आवेदन करना होगा तथा सक्षम स्तर से आवेदन स्वीकृत होने के बाद योजना का लाभ मिलेगा।

नहीं ले पाए योजना का लाभ लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने कहा कि सरकार द्वारा इस प्रकार की ब्याज माफी योजनाएं समय रहते लाभ देने वाली होती हैं। उन्होंंने व्यापारियों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की बात कही। पूर्व में जीएसटी के अंतर्गत भी ब्याज माफी योजना लाई गई थी, लेकिन तब तक अधिकांश व्यापारियों द्वारा अपना बकाया रकम जमा की जा चुकी थी, जिसके कारण बड़ी संख्या में व्यापारी योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए।

मिश्र ने कहा कि लखनऊ व्यापार मंडल इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा। योजना से संबंधित सर्कुलर को सभी बाजारों में प्रसारित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक पात्र व्यापारी को इसकी जानकारी मिल सके और वह निर्धारित समय के भीतर आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सके। उन्होंने अधिकारियों से भी अपील की कि योजना की जानकारी व्यापारियों तक सरल एवं प्रभावी तरीके से पहुंचाई जाए।