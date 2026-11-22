डिजिटल टीम, लखनऊ। योगी सरकार के नेतृत्व में जनजातीय संस्कृति, लोककला और परंपराओं की विविधता एक ही मंच पर दिखेगी। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर लखनऊ में 23 से 26 नवंबर तक 'अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव' होगा। गोमती नगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में होने वाले इस चार दिवसीय उत्सव में विभिन्न राज्यों के जनजातीय कलाकार पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी संस्कृति से परिचित कराएंगे। खास बात यह है कि कजाकिस्तान, जिम्बाब्वे और मालदीव के विदेशी सांस्कृतिक दल भी इसमें शामिल होंगे। उत्सव में शिल्प मेला, पारंपरिक कलाओं की कार्यशालाएं, लोकगायन, नाटक और जनजातीय व्यंजनों के जरिए भारत सहित विभिन्न देशों की सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलेगी।

23 नवंबर को होगी शुरूआत उत्सव की शुरुआत 23 नवंबर को सांस्कृतिक समागम शोभायात्रा से होगी। यह शोभायात्रा अपराह्न तीन बजे 1090 चौराहे से शुरू होकर यूपी दर्शन पार्क, गोमती नगर पहुंचेगी। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के कलाकार अपनी पारंपरिक वेशभूषा, लोकनृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही उत्सव स्थल पर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात नौ बजे तक शिल्प मेले का आयोजन होगा, जहां जनजातीय हस्तशिल्प और पारंपरिक कलाओं को देखने और उनसे जुड़ने का अवसर मिलेगा।

मंत्री जयवीर सिंह ने दी जानकारी संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव जनजातीय समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक ज्ञान और लोककलाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। जनजातीय समुदायों की परंपराएं हमारी सभ्यता और सांस्कृतिक विविधता की अनमोल धरोहर हैं। इनकी कला, लोकसंगीत, नृत्य, शिल्प और जीवनशैली में पीढ़ियों से संचित ज्ञान समाहित है।

ऐसे आयोजनों के माध्यम से न केवल इन परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि युवा पीढ़ी भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ेगी। उन्होंने बताया कि विदेशी कलाकारों सहित विभिन्न राज्यों के कलाकारों की सहभागिता सांस्कृतिक आदान-प्रदान को नई दिशा देगी और उत्तर प्रदेश को देश-विदेश की जनजातीय संस्कृतियों के साझा मंच के रूप में स्थापित करने में सहायक होगी।

लोक और जनजातीय कलाओं की झलक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिदिन शाम पांच बजे से शुरू होंगे। 23 और 24 नवंबर को होने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में उत्तर प्रदेश के साथ कई राज्यों की लोक और जनजातीय कलाओं की झलक दिखेगी। सोनभद्र के कलाकार मादल वादन और करमा नृत्य प्रस्तुत करेंगे, जबकि लखीमपुर खीरी के चंदन चौकी से थारू जनजाति और बिजनौर के कुआं खेड़ा से बुक्सा जनजाति के कलाकार पारंपरिक प्रस्तुतियां देंगे। चित्रकूट के जवारा और राई नृत्य के साथ महाराष्ट्र के नासिक का बोहणा नृत्य, मध्य प्रदेश के धार का भगोरिया नृत्य और राजस्थान का तेरावाली नृत्य भी उत्सव का हिस्सा होगा।

छत्तीसगढ़ के दुर्ग का पंडवानी गायन इन दो दिनों में पश्चिम बंगाल का संथाली नृत्य, हिमाचल प्रदेश का सिरमौरी और लम्बाडा नृत्य, छत्तीसगढ़ के दुर्ग का पंडवानी गायन, प्रयागराज का बीन वादन, ओडिशा की आदिम जनजाति का बोडा नृत्य और उत्तराखंड का जौनसारी नृत्य भी प्रस्तुत किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से अलग-अलग राज्यों की लोक परंपराओं, संगीत शैलियों और जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक पहचान को मंच मिलेगा। वहीं 25 और 26 नवंबर को विशेष आमंत्रित विदेशी सांस्कृतिक दल कजाकिस्तान, जिम्बाब्वे और मालदीव की प्रस्तुतियों से उत्सव में अंतरराष्ट्रीय रंग भरेंगे।

अंतिम दो दिनों के कार्यक्रमों में भगवान बिरसा मुंडा के जीवन और संघर्ष पर आधारित झारखंड का नाटक ‘धरती आबा’ विशेष आकर्षण रहेगा। इसके अलावा सोनभद्र का झूमर और डोमकच, पीलीभीत का थारू जनजातीय नृत्य, छत्तीसगढ़ के संस्कृति संचालनालय की ओर से गौर मड़िया और ककसार नृत्य तथा मध्य प्रदेश का बैगा परधौनी नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा।

देसी व्यंजनों का स्वाद चखने का अवसर मिलेगा उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ कई अन्य आकर्षण भी होंगे। ‘जेवनार’ के तहत आगंतुकों को पारंपरिक देसी व्यंजनों का स्वाद चखने का अवसर मिलेगा। चित्रकला और पारंपरिक कला प्रदर्शन, हस्तशिल्प कार्यशालाएं, चाय चौपाल और पोथी घर भी आयोजन का हिस्सा होंगे। जनजातीय फोटो घर में जनजातीय जीवन और संस्कृति से जुड़ी तस्वीरें देखने को मिलेंगी, जबकि जनजातीय परिधान प्रवाह के माध्यम से पारंपरिक पहनावे की विविधता प्रदर्शित की जाएगी। मादल, अलगोजा और सपेरा बीन जैसे पारंपरिक वाद्य भी आकर्षण बढ़ाएंगे।

जयपुर के कलाकार देंगे प्रस्तुति घुमंतू कलाओं को भी उत्सव में विशेष स्थान दिया गया है। जयपुर के कलाकारों की ओर से कठपुतली प्रदर्शन, बहुरूपिया कला और नट-नटी की प्रस्तुतियां होंगी। जादू के प्रदर्शन से लोक मनोरंजन की पारंपरिक विधाओं को मंच मिलेगा। जनजातीय नृत्य, प्राचीन लोकगायन, नाटक और हस्तशिल्प से जुड़े ये आयोजन दर्शकों को देश के अलग-अलग हिस्सों की लोक परंपराओं से परिचित कराएंगे।