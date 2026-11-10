सौमित्र विहार योजना: अब 2500 रुपये स्क्वायर फीट की दर से मिलेगी जमीन, आवास विकास ला रहा सबसे सस्ती स्कीम

जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की नई जेल रोड सौमित्र विहार योजना को इसी माह शुरू करने की तैयारी है। परिषद 2092 भूखंडों का पंजीकरण शुरू करेगा। भूमि का मूल्य 2500 रुपये वर्ग फीट होने का अनुमान है।

इस बहुप्रतीक्षित योजना में 5000 से अधिक भूखंड होंगे। जमीन के मूल्य के हिसाब से सौमित्र विहार सबसे सस्ती योजना होगी, क्योंकि वरुण विहार, नैमिष नगर योजनाओं का मूल्य अधिक है। मोहनलालगंज की नई जेल रोड पर प्रस्तावित सौमित्र विहार योजना की राह कई वर्ष से देखी जा रही है। आवास विकास परिषद की सौमित्र विहार प्रदेश की पहली ऐसी टाउनशिप होगी, जिसमें लैंड पूलिंग योजना यानि किसानों की सहमति से भूमि ली गई। हालांकि इसका पंजीकरण शुरू कराने में कई वर्ष लग गए। जमीन देने वाले किसानों को विकसित भूखंड की लाटरी व आवंटन पूरा हो चुका है।

रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया पूरी पायलट प्रोजेक्ट के तहत योजना 87.271 हेक्टेयर में प्रस्तावित है, उसमें अधिकांश भूमि आवास विकास परिषद को मिल चुकी है। योजना में 40 से 300 वर्ग मीटर तक के भूखंड होंगे। पिछले साल टाउनशिप का नामकरण हुआ था। आवासीय योजना के लिए जमीन देने वाले किसानों को लाटरी से विकसित भूखंड आवंटित हो चुके हैं। किसानों से परिषद के नाम जमीन की रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया पूरी है।

आवास आयुक्त अनिल ढींगरा ने बताया, इस योजना का पंजीकरण जल्द शुरू कराने की तैयारी है। सौमित्र विहार में 27 हजार रुपये वर्गमीटर जमीन की बिक्री होगी। उन्होंने बताया, 23 नवंबर को शुभारंभ हो सकता है अभी इस तारीख पर मुख्यमंत्री कार्यालय की मुहर नहीं लग सकी है। इसी के साथ एलडीए की आइटी सिटी योजना का पंजीकरण शुरू हो सकता है।