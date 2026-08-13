कलयुगी बेटे का कारनामा, पिता की मौत के बाद भी नहीं मिटी प्रॉपर्टी की भूख; शव के अंगूठे का कोरे कागज पर लिया निशान

जागरण टीम, लखनऊ। संपत्ति के लिए रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला रहीमाबाद के खड़ौहा गांव से सामने आया है। आरोप है कि इकलौते बेटे ने पिता छत्रपाल की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार से पहले शव के अंगूठे का निशान सादे कागजों पर लगवा लिया।

ग्रामीणों ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद गुरुवार को पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। खड़ौहा निवासी 76 वर्षीय छत्रपाल का इकलौते बेटे महेंद्र और बहू लक्ष्मी से लंबे समय से विवाद चल रहा था। पारिवारिक कलह के चलते वर्ष 2023 में बुजुर्ग दंपती घर छोड़कर बेटियों के पास रहने लगे थे। छत्रपाल ने अपनी करीब साढ़े पांच बीघा जमीन में से तीन बीघा जमीन बेटियों सुमन, राजरानी और रामरानी के नाम बैनामा कर दी थी। बेटियों ने बाद में जमीन बेच दी।

सादे कागज पर लगवाया अंगूठा इसका महेंद्र और उसकी पत्नी लगातार विरोध कर रहे थे। मृतक की बेटी सुमन के मुताबिक, सात जुलाई को पिता की तबीयत खराब हुई तो महेंद्र इलाज कराने की बात कहकर उन्हें अपने साथ ले गया। इसके बाद नौ जुलाई को घर पर ही छत्रपाल की मौत हो गई। आरोप है कि अंतिम संस्कार से पहले ही महेंद्र ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर मृत पिता के अंगूठे को सादे कागजों पर लगवा लिया।

इसके बाद पिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवारजन के मुताबिक, परिवार में विवाद नया नहीं था। वर्ष 2022 में घरेलू कलह से परेशान होकर छत्रपाल की पत्नी मूला गंगा नदी में कूद गई थीं। उस समय महेंद्र ने अन्य लोगों की मदद से उन्हें बचाया था।

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