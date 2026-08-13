Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
    News

    कलयुगी बेटे का कारनामा, पिता की मौत के बाद भी नहीं मिटी प्रॉपर्टी की भूख; शव के अंगूठे का कोरे कागज पर लिया निशान

    By Ashish Kumar Pandey Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 11:02 PM (IST)

    रहीमाबाद के खड़ौहा गांव में एक बेटे पर पिता के अंतिम संस्कार से पहले उनके शव के अंगूठे का निशान सादे कागजों पर लेने का आरोप है। संपत्ति विवाद से जुड़ी ...और पढ़ें

    मृत पिता के अंगूठे का निशान लेता बेटा।

    मृत पिता के अंगूठे का निशान लेता बेटा।

    HighLights

    1. बेटे ने मृत पिता के अंगूठे का निशान लिया।

    2. संपत्ति विवाद के चलते यह घटना सामने आई।

    3. वायरल वीडियो के बाद पुलिस जांच में जुटी।

    जागरण टीम, लखनऊ। संपत्ति के लिए रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला रहीमाबाद के खड़ौहा गांव से सामने आया है। आरोप है कि इकलौते बेटे ने पिता छत्रपाल की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार से पहले शव के अंगूठे का निशान सादे कागजों पर लगवा लिया।

    ग्रामीणों ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद गुरुवार को पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है।

    खड़ौहा निवासी 76 वर्षीय छत्रपाल का इकलौते बेटे महेंद्र और बहू लक्ष्मी से लंबे समय से विवाद चल रहा था। पारिवारिक कलह के चलते वर्ष 2023 में बुजुर्ग दंपती घर छोड़कर बेटियों के पास रहने लगे थे। छत्रपाल ने अपनी करीब साढ़े पांच बीघा जमीन में से तीन बीघा जमीन बेटियों सुमन, राजरानी और रामरानी के नाम बैनामा कर दी थी। बेटियों ने बाद में जमीन बेच दी।

    सादे कागज पर लगवाया अंगूठा

    इसका महेंद्र और उसकी पत्नी लगातार विरोध कर रहे थे। मृतक की बेटी सुमन के मुताबिक, सात जुलाई को पिता की तबीयत खराब हुई तो महेंद्र इलाज कराने की बात कहकर उन्हें अपने साथ ले गया। इसके बाद नौ जुलाई को घर पर ही छत्रपाल की मौत हो गई। आरोप है कि अंतिम संस्कार से पहले ही महेंद्र ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर मृत पिता के अंगूठे को सादे कागजों पर लगवा लिया।

    इसके बाद पिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवारजन के मुताबिक, परिवार में विवाद नया नहीं था। वर्ष 2022 में घरेलू कलह से परेशान होकर छत्रपाल की पत्नी मूला गंगा नदी में कूद गई थीं। उस समय महेंद्र ने अन्य लोगों की मदद से उन्हें बचाया था।

    खबरें और भी

    इसके बाद भी परिवार में विवाद खत्म नहीं हुआ। इधर, पिता की मौत के बाद शव के अंगूठे का निशान लेने का वीडियो प्रसारित होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। लोग इसे संपत्ति के लालच में रिश्तों की हद पार करने की घटना बता रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- लखनऊ : खरगापुर की सार्वजनिक जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए चलेगा बुलडोजर, हाई कोर्ट की सख्ती के बाद कार्रवाई

    इंस्पेक्टर अरुण त्रिगुनायक ने बताया कि वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया है। अभी तक परिवार की ओर से लिखित शिकायत नहीं मिली है। पुलिस अपने स्तर से वीडियो और पूरे मामले की जांच कर रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी।