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यूपी में थमेगा बारिश का दौर, आज से फिर तापमान में होगी बढ़ोतरी; जल्द मानसून की पूरी तरह होगी विदाई

By Vikash Mishra Edited By: Sachin Sharma
Published: Tue, 29 Sep 2026 07:19 AM (IST)

मौसम विभाग के अनुसार, अगले सप्ताह तापमान में और बढ़ोत्तरी होगी और अक्टूबर के पहले सप्ताह तक मानसून की विदाई हो जाएगी।

यह तस्वीर AI जेनेरेटेड है

यह तस्वीर AI जेनेरेटेड है

HighLights

  1. बारिश थमने के बाद यूपी में धूप खिली, तापमान बढ़ा।

  2. लखनऊ का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा।

  3. अक्टूबर के पहले सप्ताह तक मानसून की विदाई संभव।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। पिछले चार-पांच दिनों से हो रही बारिश के बाद प्रदेश के ज्यादातर जिलों में सोमवार को धूप खिली। बारिश और तेज हवाओं की रफ्तार थमने के साथ दिन के तापमान में करीब सात डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि दर्ज की गई।

लखनऊ में अधिकतम पारा 32 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। शनिवार को दिन का पारा सामान्य से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस नीचे लुढ़क गया था।

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसम तंत्र अब कमजोर हो गया है। ऐसे में अगले एक सप्ताह में राज्य के अधिकतम तापमान में दो-तीन डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोत्तरी हो सकती है। हालांकि, सोमवार को पश्चिमी तराई के कुछ जिलों में बारिश हुई। बिजनौर में सर्वाधिक 95 मिमी वर्षा रिकार्ड की गई। मुरादाबाद में 72 और अमरोहा में 71 मिमी बारिश हुई।

लखनऊ में सामान्य से 25 प्रतिशत अधिक वर्षा

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, बारिश थमने और धूप निकलने के पाद करीब 35 जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक बना रहा। राजधानी में मंगलवार को दिन का पारा 33 और रात का 23 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है।

यही हाल अधिकतर जिलों का हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि लखनऊ में सामान्य से करीब 25 प्रतिशत अधिक बरसात हुई। एक जून से 27 सितंबर तक मानसून सीजन में 846.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। सामान्य तौर पर इस अवधि में 675.7 मिमी वर्षा होती है।

यानी इस पूरे सीजन में सामान्य से 25% ज्यादा बारिश हो चुकी है। कृषि के लिहाज से यह फायदेमंद हो सकता है। मानसून की विदाई की बात करें तो अक्टूबर पहले सप्ताह में प्रदेशभर में वर्षा का दौर पूरी तरह खत्म हो जाएगा।

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