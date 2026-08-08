UP Weather Today: आज से लखनऊ में थमेगा बारिश का दौर, 45 जिलों में छिटपुट वर्षा के आसार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेशभर में पिछले 15 दिनों से रुक-रुककर हो रही बारिश में अब कमी आएगी। खासकर, लखनऊ और आसपास जिलों के अलावा पूर्वी यूपी के कई जिलों में शनिवार से मानसून कमजोर पड़ेगा। इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं छिटपुट बरसात हो सकती है। हालांकि, दक्षिणी यूपी में बारिश का दौर अभी जारी रहेगा, जबकि पश्चिमी यूपी में वर्षा का असर धीरे-धीरे कम हो रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार, मध्यप्रदेश से सटे जिलों में बारिश के आसार हैं। पिछले 24 घंटों में संभल में सर्वाधिक 134 मिमी बारिश दर्ज की गई। राजधानी में फिलहाल बूंदाबांदी की ही संभावना है, लेकिन सोमवार को मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, अगले दो-तीन दिन मानसून का असर मुख्य रूप से दक्षिणी जिलों सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली में अधिक रहेगा। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है।

गोरखपुर में बदला मौसम। जागरण दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर मध्य क्षोभमंडल तक विस्तृत चक्रवाती परिसंचरण का प्रभाव है। इसके चलते विशेषकर दक्षिणी यूपी में मानसूनी गतिविधियां बढ़ेंगी। शुक्रवार को प्रदेश के 25 जिलों में सामान्य, 34 जिलों में सामान्य से कम और नौ जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई। बुलंदशहर में 110.4 मिमी, हमीरपुर में 93 मिमी बारिश दर्ज की गई।