UP Weather Today: लखनऊ में मानसून की विदाई के बीच जोरदार बारिश, आज पूर्वी यूपी में गरज-चमक का अलर्ट जारी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में गुरुवार दोपहर करीब एक बजे मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह से उमस और गर्मी के बीच दोपहर में आसमान पर बादल छा गए और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। जोरदार बारिश से सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हुई, लेकिन लोगों को गर्मी से राहत मिली।

कई इलाकों में लोग वर्षा से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर जाते नजर आए। थोड़ी देर की वर्षा में ही कई जगहों पर जलभराव हो गया। हालांकि, दोपहर साढ़े तीन बजे के बाद धूप निकलने से उमसभरी गर्मी बढ़ी।

सुबह से ही तेज धूप निकली थी। दोपहर से पहले तक मौसम में गर्मी और उमस का असर बना हुआ था। इसके बाद बादलों की आवाजाही तेज हुई और कुछ ही देर में काले बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। बरसात की तीव्रता बढ़ने के साथ सड़कों पर जलभराव भी हुआ।