UP Weather Today: लखनऊ में मानसून की विदाई के बीच जोरदार बारिश, आज पूर्वी यूपी में गरज-चमक का अलर्ट जारी
लखनऊ में गुरुवार दोपहर अचानक हुई तेज बारिश से गर्मी से राहत मिली, लेकिन सड़कों पर जलभराव भी हुआ। मौसम ...और पढ़ें
HighLights
गुरुवार दोपहर लखनऊ में अचानक हुई तेज बारिश।
मानसून की विदाई के कारण मौसम में बदलाव।
22 सितंबर तक पूरे प्रदेश से वर्षा का दौर खत्म।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में गुरुवार दोपहर करीब एक बजे मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह से उमस और गर्मी के बीच दोपहर में आसमान पर बादल छा गए और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। जोरदार बारिश से सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हुई, लेकिन लोगों को गर्मी से राहत मिली।
कई इलाकों में लोग वर्षा से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर जाते नजर आए। थोड़ी देर की वर्षा में ही कई जगहों पर जलभराव हो गया। हालांकि, दोपहर साढ़े तीन बजे के बाद धूप निकलने से उमसभरी गर्मी बढ़ी।
सुबह से ही तेज धूप निकली थी। दोपहर से पहले तक मौसम में गर्मी और उमस का असर बना हुआ था। इसके बाद बादलों की आवाजाही तेज हुई और कुछ ही देर में काले बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। बरसात की तीव्रता बढ़ने के साथ सड़कों पर जलभराव भी हुआ।
कार्यालयों और बाजारों की ओर जा रहे लोगों को भी अचानक बदले मौसम के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, मानसून की विदाई के दौरान मौसम में ऐसा बदलाव होता है। लखनऊ में इसी बदलाव का असर है। दो-तीन दिन बूंदाबंदी हो सकती है, लेकिन बीच-बीच में धूप भी निकलेगी।
बुधवार को प्रतापगढ़, कौशांबी और प्रयागराज समेत कई जिलों में मध्यम से भारी बरसात हुई थी। पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में एक-दो दिन गरज-चमक के साथ बौछारों की संभावना बनी हुई है।
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हालांकि, शुक्रवार से पश्चिमी यूपी से मानसून की विदाई के पूर्वानुमान हैं और 22 सितंबर तक प्रदेशभर में वर्षा का दौर थम जाएगा। गुरुवार को बारिश के बाद भी लखनऊ में अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
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