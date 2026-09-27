Weather Today: लखनऊ में बारिश ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, आज भी 24 जिलों में खूब बरसेंगे बादल

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में सितंबर में वर्षा ने पिछले सभी रिकार्ड तोड़ दिए। शनिवार को हनुमान सेतु इलाके में 200.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई। यह मौसम विभाग के इतिहास लखनऊ में सितंबर माह में सर्वाधिक बारिश है। रविवार को भी 24 जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है।

इस दौरान करीब 50-60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा भी चलने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने डीप अवदाब के कारण पिछले 50 घंटों से राजधानी में लगातार बारिश हो रही है, जिससे लगातार दूसरे दिन लखनऊ में अधिकतम तापमान सामान्य से आठ डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में सितंबर के महीने में लोगों को नवंबर जैसी ठंड का एहसास हो रहा है।

इन जिलों में भीषण बारिश को लेकर रेड अलर्ट

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, रविवार को श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आसपास के जिलों में वर्षा को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर अमरोहा, संभल, बदायूं और आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

राम-राम बैंक चौराहे के पास जलभराव से निकलते बुजुर्ग। हृदेश चंदेल बरेली में सितंबर में ही सर्दी का अहसास लखनऊ और बरेली समेत ज्यादातर जिलों में सामान्य तौर पर सितंबर के आखिरी दिनों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, लेकिन पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश और हवा चलने के कारण दिन का तापमान तेजी से नीचे लुढ़का है। बरेली में पहली बार दिन का पारा 21.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो सामान्य से 11.6 डिग्री सेल्सियस कम है। यहां प्रदेश में सबसे ठंडा दिन रहा।