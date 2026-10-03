लखनऊ में 17 करोड़ से होगा 13 मार्गों का होगा नवीनीकरण, 27 किलोमीटर की सड़क को मंजूरी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। लोक निर्माण विभाग का प्रांतीय निर्माण खंड-एक शहर की कुछ सड़कों का नवीनीकरण करने जा रहा है। इस पर 17 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च होगी। पांच से दस साल पहले बनी सड़कों को शामिल किया गया है।

इनमें अयोध्या मार्ग से डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल होते हुए यूपीआरएस टीसी कार्यशाला तक, इंदिरा नगर सेक्टर पांच, फैजाबाद मार्ग से शक्तिनगर होते हुए इंदिरा नगर ए ब्लाक तक और रवीन्द्रपल्ली हरिनगर मार्ग भी है। अधिशासी अभियंता सत्येंद्र नाथ ने बताया कि कंचना बिहारी मार्ग के नवीनीकरण पर 47 लाख से अधिक का खर्च आएगा। इसी तरह महानगर फरीदनगर मार्ग जो रहीमनगर चौराहे से खुर्रमनगर चौराहे तक जाता है, उस पर 93 लाख रुपये से काम कराया जाएगा।