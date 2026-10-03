अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों में बनेंगे 60 खेल मैदान, युवाओं को मिलेगी बेहतरीन सुविधाएं
योगी सरकार अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए 60 नए खेल मैदान विकसित कर रही ...और पढ़ें
HighLights
अयोध्या में 60 ग्रामीण खेल मैदानों का विकास होगा।
प्रत्येक मैदान पर ओपन जिम और खेल सुविधाएं मिलेंगी।
युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने का लक्ष्य है।
प्रवीण तिवारी, अयोध्या। ग्रामीण क्षेत्रों की खेल मेधावियों को तराशने व उन्हें आगे बढ़ाने के लिए योगी सरकार अब गांव स्तर पर प्रयास शुरू कर रही है। इसमें प्रमुख रूप से खेल मैदान बनाने का लक्ष्य है। जिले में कुल 60 खेल मैदान विकसित करने की योजना है। इन मैदानों पर बच्चों व युवाओं के खेलने के लिए खेल सुविधा दी जाएंगी।
खेल मैदान पर विशेष रूप से ओपेन जिम स्थापित की जाएंगी। यह प्रोजेक्ट कुल छह करोड़ का है। प्रत्येक मैदान पर दस लाख रुपये खर्च होंगे। ये धनराशि मैदान को तैयार करने पर खर्च की जाएगी।
जिले के एक-एक ब्लाक में पांच-पांच खेल मैदान बनाने का प्रारूप तैयार है। इसके लिए भूमि का चिन्हांकन शुरू हो गया है। ग्राम पंचायतों में इस तरह की रिक्त भूमि की खोजबीन की जा रही है। इसके लिए कुल छह करोड़ रुपए का बजट आवंटित है। यह कार्य वीबी-जी-राम-जी व पंचायती राज विभाग करेगा।
इन विभागों को सरकार तय धनराशि भेजेगी। इसमें लगभग साढ़े पांच लाख रुपये वीबी- जी राम जी तथा सवा चार लाख रुपये पंचायती राज विभाग के अंतर्गत राज्यवित्त के मद से आवंटित है।
मुख्य विकास अधिकारी केके सिंह ने बताया कि खेल मैदान ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए उपयोगी होंगे। बताया कि मैदान विकसित करके वहां वॉलीबॉल, बास्केटबॉल आदि खेलों की सुविधाएं सुलभ कराने का प्रयास है। कहा कि इसी तरह की छोटे- छोटे खेल सुविधाएं सुलभ कराने का टारगेट है।