लखनऊ में पहली बार प्रॉपर्टी खरीदने पर मिलेगी भारी छूट, 23 से 27 अक्टूबर तक होगा ट्रेड एक्स्पो

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में पहली बार एक अनोखे और भव्य प्रॉपर्टी ट्रेड एक्सपो 2026 का आयोजन 23 से 27 अक्टूबर तक श्री कांशीराम जी स्मृति उपवन, आशियाना में आयोजित होगा।

एक्सपो में दैनिक जागरण मीडिया पार्टनर होगा। एक्सपो का उद्देश्य एक ही स्थान पर लोगों को लखनऊ तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध प्रॉपर्टी के विकल्प उपलब्ध कराना है। एक्सपो में आकर्षक छूट भी दी जाएगी।

एक्सपो में लखनऊ शहर का एक मिनिएचर मॉडल तैयार किया जाएगा, जिसमें शहर के प्रमुख चौराहों, सड़कों और प्रमुख क्षेत्रों को हूबहू प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाएगा।

इसकी मदद से ग्राहक जिस क्षेत्र या सड़क पर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उस क्षेत्र की जानकारी एक्सपो में ही प्राप्त कर सकेंगे और संबंधित प्रॉपर्टी को विजिट करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। यहां पांच लाख से लेकर पांच करोड़ की प्रॉपर्टी की जानकारी मिल सकेगी।