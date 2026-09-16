'पैसे नहीं तो खून दो...' मोबाइल EMI की खौफनाक वसूली का पर्दाफाश, दो हिरासत में; मुख्य आरोपित की तलाश

जागरण टीम, लखनऊ। निगोहां में मोबाइल की किस्त वसूलने के नाम पर युवक नवल को बंधक बनाकर उसके हाथ से खून निकालने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। डीसीपी की फटकार के बाद सोमवार शाम मुकदमा दर्ज करने के साथ पुलिस ने नवल का चिकित्सकीय परीक्षण कराया। पूछताछ के लिए दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपित फरार है। पुलिस का कहना है कि नवल के हाथ से खून निकाले जाने की पुष्टि हुई है।

डीसीपी दक्षिणी मो. मुश्ताक के मुताबिक, हिरासत में लिए गए दोनों आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके फरार साथी ने खून बेचने की बात कही थी, लेकिन खून कहां और किसे बेचा गया, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। पुलिस अब इसी बिंदु पर जांच आगे बढ़ा रही है। मुख्य आरोपित की तलाश में तीन टीमें उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।