डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शीर्ष नेताओं को गुरुवार दोपहर को लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला प्रशासन से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से हजरतगंज तक संविधान बचाओ मार्च की अनुमति न मिलने के बाद भी कांग्रेस के नेता हजरतगंज चौराहे तक जाने के प्रयास में थे।

बिना जिला प्रशासन की अनुमति के उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय, माल एवेन्यु से हजरतगंज चौराहे पर डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा तक में संविधान बचाओ मार्च निकाल रहे थे। जिला प्रशासन ने हजरतगंज और माल एवेन्यू को संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी, तो पार्टी ने एक बार मार्च को रद कर पार्टी मुख्यालय में ही कार्यक्रम के आयोजन की घोषणा की। इसके बाद फिर संविधान बचाओ मार्च निकालने के प्रयास किया गया।