लखनऊ में 70 हजार PNG उपभोक्ताओं का डाटा लीक होने की आशंका, एक लाख लोगों को किया गया अलर्ट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) बिल बकाया और मीटर अपडेट के नाम पर साइबर ठग उपभोक्ताओं को निशाना बना रहे हैं। गैस कंपनी का प्रतिनिधि बनकर पहले फोन या मैसेज करते हैं। कनेक्शन बंद होने का डर दिखाकर मोबाइल में एप डाउनलोड कराते हैं। एप के जरिये उपभोक्ता के बैंक खाते तक पहुंचकर रुपये निकाल लेते हैं।

लखनऊ में ऐसे मामलों में करीब 50 लाख रुपये की ठगी हो चुकी है। अब भी उपभोक्ताओं को ठगों का संदेश पहुंच रहा है। इसी का नतीजा है कि पीएनजी ने राजधानी के अपने करीब एक लाख उपभोक्ताओं को अलर्ट किया है।

ऐसे में सवाल उठता है कि उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर ठगों तक कैसे पहुंचा? क्या कंपनी के किसी कर्मचारी ने डाटा लीक किया या किसी थर्ड पार्टी के पास डाटा था और वहां से लीक हो गया। हालांकि, साइबर क्राइम पुलिस डाटा लीक होने की दिशा में जांच शुरू कर दी है। साइबर ठगों तक पहुंचना पुलिस के लिए चुनौती है। इस रिपोर्ट में पढ़िए कि ठग कैसे उपभोक्ताओं को ठगते हैं? उनसे कैसे बच सकते हैं?

70 हजार उपभोक्ताओं का डाटा लीक होने की आशंका पीएनजी के 70 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं का डाटा लीक होने की आशंका सामने आई है। साइबर ठग पीएनजी का नाम और लोगो इस्तेमाल कर उपभोक्ताओं को संदेश भेजते हैं। बकाया बिल और मीटर अपडेट नहीं होने पर रात साढ़े आठ बजे गैस कनेक्शन काटने की चेतावनी देते हैं।