मार्च 2027 तक विकास पर 247 करोड़ खर्च करेगा लखनऊ नगर निगम, गड्ढे भरे जाएंगे; कल्याण मंडप बनेंगे

जागरण संवाददाता, लखनऊ। नगर निगम ने अपने पुनरीक्षित बजट को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। चालू वित्तीय वर्ष में मार्च तक नगर निगम कूड़ा प्रबंधन, कल्याण मंडपों के निर्माण और गड्ढों को भरने में 247 करोड़ खर्च करेगा। गड्ढों को भरने में बीस करोड़ तो कल्याण मंडपों के निर्माण और उनकी मरम्मत पर 11.60 करोड़ खर्च होगा।

किसी तरह के नए कर और कर में वृद्धि नहीं की गई है। महापौर, नगर आयुक्त और पार्षद की निधि (वार्ड विकास प्राथमिकता) में किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं की गई है। महापौर सुषमा खर्कवाल की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति की बैठक भरवारा एसटीपी के प्रेक्षागृह में सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक चली। बैठक के बाद महापौर सुषमा खर्कवाल, कार्यकारिणी उपाध्यक्ष सुशील तिवारी पम्मी और नगर आयुक्त गौरव ने कुमार ने निर्णयों की जानकारी दी।