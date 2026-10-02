मार्च 2027 तक विकास पर 247 करोड़ खर्च करेगा लखनऊ नगर निगम, गड्ढे भरे जाएंगे; कल्याण मंडप बनेंगे
नगर निगम ने मार्च तक 247 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित बजट को मंजूरी दी है, जिसमें कूड़ा प्रबंधन, कल्याण मंडप निर्माण और गड्ढे भरने जैसे विकास कार्य शामिल हैं।
HighLights
नगर निगम ने 247 करोड़ का पुनरीक्षित बजट पास किया।
कूड़ा प्रबंधन, गड्ढे भरने, कल्याण मंडप निर्माण पर खर्च।
शहरवासियों पर कोई नया कर या बोझ नहीं डाला गया।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। नगर निगम ने अपने पुनरीक्षित बजट को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। चालू वित्तीय वर्ष में मार्च तक नगर निगम कूड़ा प्रबंधन, कल्याण मंडपों के निर्माण और गड्ढों को भरने में 247 करोड़ खर्च करेगा। गड्ढों को भरने में बीस करोड़ तो कल्याण मंडपों के निर्माण और उनकी मरम्मत पर 11.60 करोड़ खर्च होगा।
किसी तरह के नए कर और कर में वृद्धि नहीं की गई है। महापौर, नगर आयुक्त और पार्षद की निधि (वार्ड विकास प्राथमिकता) में किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं की गई है।
महापौर सुषमा खर्कवाल की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति की बैठक भरवारा एसटीपी के प्रेक्षागृह में सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक चली। बैठक के बाद महापौर सुषमा खर्कवाल, कार्यकारिणी उपाध्यक्ष सुशील तिवारी पम्मी और नगर आयुक्त गौरव ने कुमार ने निर्णयों की जानकारी दी।
उन्होंंने बताया कि शहरवासियों पर किसी तरह का बोझ नहीं डाला गया और मार्च तक विकास कराने के लिए बजट को तैयार किया गया है। हाउस टैक्स वसूली को 7.50 अरब से बढ़ाकर 8.11 अरब किया गया है।
किस मद में कितना बजट बढ़ाया गया
- कूड़ा प्रबंधन पर तीस करोड़
- सड़कों की मरम्मत व नवीनीकरण पर 55 करोड़
- कूड़ाघर व मूत्रालय के नए निर्माण पर एक करोड़
- स्ट्रीट लाइटों के नए काम पर तीन करोड़
- स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत पांच करोड़
- अस्थायी प्रकाश व्यवस्था पर तीन करोड़
- पार्कों के अनुरक्षण पर पांच करोड़
- तालाब, स्नानघाट, धार्मिक आयोजन पर 12 करोड़
- कल्याण मंडपों की मरम्मत और नए निर्माणों पर 11.60 करोड़
- श्मशान घाट और कब्रिस्तान की मरम्मत पर चार करोड़
- नगर निगम के भवनों की मरम्मत पर दस करोड़
- सड़कों के नए निर्माण पर डेढ़ करोड़
- बाढ़ पंपों के अनुरक्षण पर दो करोड़
- नाला, क्रांसिंग, पुलिया के निर्माण व मरम्मत पर बीस करोड़
- भूमि व संपत्तियों के सर्वेक्षण दस करोड़
- औद्योगिकी क्षेत्र व शहरी निर्धन क्षेत्र, अविकसित और विस्तारित क्षेत्र के विकास पर दस करोड़
- पार्कों की रंगाई पोताई और दीवारों की मरम्मत नौ करोड़
- पार्किंगों के संचालन और अनुरक्षण पर बीस करोड़,
- सीएम ग्रीड सड़क परियोजना में अंशदान बीस करोड़
- नगर निगम के स्क़ूलों की मरम्मत पर छह करोड़
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