लखनऊ में PM मोदी के दौरे से पहले नगर निगम की कार्रवाई पर उठे सवाल: मौरंग-गिट्टी छोड़कर मलबा उठाया

संवाद सूत्र, लखनऊ। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित पांचवें राष्ट्रीय कौशल विकास समारोह को लेकर नगर निगम भी सक्रिय हो गया है। शहर में प्रमुख मार्गों और शहीद पथ के दोनों ओर अवैध अतिक्रमण, मौरंग, गिट्टी और मलबा हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में सोमवार को वृंदावन कालोनी सेक्टर-एक स्थित शहीद पथ सर्विस लेन किनारे एक शोरूम के सामने नगर निगम की टीम जेसीबी और डंपर लेकर पहुंची।



टीम ने सड़क किनारे पड़े निर्माण मलबे को जेसीबी से उठवाकर डंपर में भरवा लिया, लेकिन वहीं रखी मौरंग और गिट्टी को छोड़ दिया। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने कार्रवाई पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि जब सड़क किनारे अतिक्रमण और निर्माण सामग्री हटाने की कार्रवाई की जा रही है तो मौरंग-गिट्टी को क्यों छोड़ दिया गया।