रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माना सरकारी गेस्ट हाउस से अच्छा है श्री राम सीनियर सिटीजन होम, किया लोकार्पण

जागरण संवाददाता, लखनऊ। तीन दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय पर लखनऊ पहुंचे ।रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोमती नगर के विशाल खंड में श्री राम सीनियर सिटीजन होम का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने श्री राम सीनियर सिटीजन होम को किसी भी सरकारी गेस्ट हाउस से बेहतर बताया

उन्होंने कहा कि जिस गेस्ट हाउस में हम लोग रुकते हैं, उनसे अच्छे कमरे श्रीराम सीनियर सिटीजन होम के संस्थापक सचिव एससी शुक्ला ने बनवाए हैं। रक्षामंत्री ने अपनी सांसद निधि से श्री राम सीनियर सिटीजन होम को सम्मानजनक धनराशि देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक अगर पुरुष है तो उसके साथ उसकी पत्नी बुढ़ापे में रह सके तो अच्छा होगा। इस पर संस्थापक अध्यक्ष उमा शुक्ला ने बताया कि डबल बेड रूम के कई कमरे हैं, भविष्य में इसका विस्तार भी होगा।

भारत की अर्थव्यवस्था नहीं डगमगाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम एशिया में संकट के बाद भारत की अर्थव्यवस्था नहीं डगमगाई। अमेरिका जैसे देश महंगाई की मार झेल रहे हैं। इसके अलावा विश्व के कई शक्तिशाली देश प्रभावित हुए हैं। कुछ दिन पहले जो चीनी के दाम बढ़े थे, अब वह कम होने लगे हैं, जल्द ही पहले की तरह चीनी मिलेगी।