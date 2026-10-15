बाढ़ की मार से लखनऊ बेहाल, महापौर सुषमा खर्कवाल ने सरकार से मांगी वित्तीय मदद; तैयार किया 7603 करोड़ का बजट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। शहर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पटरी से उतरी व्यवस्था को सुधारने के लिए महापौर सुषमा खर्कवाल ने सरकार से मदद मांगी है। शहरी चुनौतियों के समाधान को लेकर गोमतीनगर के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में महापौर ने कहा कि वर्तमान समय में नगर निगम से जुड़े क्षेत्रों में बाढ़ है और सब कुछ बर्बाद हो गया है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की मौजूदगी में उन्होंने छठे राज्य वित्त आयोग से आग्रह किया कि नगर निकायों को वित्तीय सहायता देने का आधार केवल जनसंख्या तक सीमित न रखा जाए, बल्कि क्षेत्रफल, विस्तार, आधारभूत सुविधाओं की कमी और वास्तविक जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखा जाए।

नगर निगम का क्षेत्रफल 310 से बढ़कर 568 वर्ग किलोमीटर हो गया। नए क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना होगा। नगर निगम के विस्तारित क्षेत्रों और गोमती नदी से सटे बाढ़ प्रभावित इलाकों के विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना होगा।

बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना भी जरूरी उनकी बातों को वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष दीपक कुमार, आयोग के सदस्यों ने सुना। महापौर ने कहा कि नए क्षेत्रों में सड़क, नाली, जलनिकासी, प्रकाश, स्वच्छता, पार्क, पेयजल और सीवर जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। नगर निगम की सीमा में किसी क्षेत्र को शामिल तो कर दिया गया है लेकिन वहां रहने वाले नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना भी जरूरी है।

विस्तारित क्षेत्रों के विकास और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 7,603 करोड़ की वित्तीय आवश्यकता का आकलन किया गया है। महापौर ने छठे राज्य वित्त आयोग के समक्ष नगर निगम की वित्तीय आवश्यकताओं को लेकर पांच प्रमुख अपेक्षाएं भी रखीं।