किस्त के बदले निकाल लिया खून, युवक से कराई बंधुआ मजदूरी, मां की शिकायत सुन DCP ने दिए कार्रवाई के निर्देश

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मोबाइल की बकाया किस्त न चुका पाने पर युवक को गांव के किनारे से लाकर पांच दिन तक बंधक बनाकर मजदूरी कराई गई। पीड़ित युवक की मां का आरोप है कि आरोपित उसे सदर इलाके के एक मकान में रखकर काम कराते रहे।

इस दौरान लखनऊ के एक ब्लड बैंक ले जाकर जबरन खून निकलवाया गया। परिवारजन से पहले 2799 रुपये आनलाइन मंगवाने के बाद 12 हजार रुपये और मांगे गए। पुलिस पर कार्रवाई के बजाय डराने का आरोप लगाते हुए सोमवार को बुजुर्ग मां ने डीसीपी दक्षिणी से शिकायत की।

यह है पूरा मामला राजारामखेड़ा पुरहिया गांव निवासी विधवा जदूराई के मुताबिक, उनके छोटे बेटे नेवल ने करीब एक वर्ष पहले निगोहां कस्बे की गीता मोबाइल शॉप से जीरो डाउन पेमेंट पर मोबाइल खरीदा था। एक माह बाद किस्त बकाया होने पर कुछ लोग घर पहुंचे और मोबाइल छीनकर ले गए।

आरोप है कि आठ सितंबर को दो लोग स्कूटी से गांव पहुंचे और नेवल को झांसा देकर अपने साथ ले गए। युवक ने परिवारजन को बताया कि उसे लखनऊ के एक ब्लड बैंक ले जाकर खून निकलवाया गया। इसके बाद सदर इलाके के मकान में बंधक बनाकर जबरन मजदूरी कराई गई।

किस्त के 2799 रुपये आनलाइन मंगा लिए जदूराई के मुताबिक, नेवल को बंधक बनाने के बाद आरोपितों ने उसके बड़े बेटे राजकुमार को फोन कर किस्त के 2799 रुपये आनलाइन मंगा लिए। इसके बावजूद युवक को नहीं छोड़ा गया और 12 हजार रुपये की अतिरिक्त मांग रखी गई। परिवारजन ने निगोहां थाने में लिखित शिकायत दी।