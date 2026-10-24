लखनऊ: LDA की 'वरुण विहार' और 'नैमिष नगर' योजना में प्लॉट पाने का एक और मौका, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए की महत्वाकांक्षी आवासीय परियोजनाओं (वरुण विहार व नैमिष नगर योजना) के भूखंडों के पंजीकरण की अंतिम तारीख तीन दिन बढ़ा दी गई है। बैंकों

में अवकाश व आवेदकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब इच्छुक लोग 27 अक्टूबर तक पंजीकरण करा सकेंगे।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया, माह के चौथे शनिवार व रविवार को बैंकों में साप्ताहिक अवकाश के कारण आवेदकों को पंजीकरण धनराशि जमा करने में असुविधा हो सकती थी। इसे ध्यान में रखकर पंजीकरण की अंतिम तारीख 27 अक्टूबर कर दी गई है, ताकि इच्छुक आवेदकों को औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके।