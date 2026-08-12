शमन की आड़ में नहीं बच पाएंगे बिल्डर, लखनऊ में अवैध निर्माण पर सीलिंग अभियान चलाएगा LDA

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में नियमों के विपरीत निर्माण करने वाले शमन आवेदन की आड़ लेकर नहीं बच पाएंगे। एलडीए ऐसे बिल्डरों और भवन स्वामियों को चिह्नित कर रहा है, जिन्होंने शमन के लिए आवेदन किया, लेकिन न तो निर्धारित शुल्क और न ही सही तरीके से मानचित्र जमा किया है।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मंगलवार को शमन के जोनवार लंबित मामलों की समीक्षा बैठक में पाया कि प्रवर्तन की कार्रवाई के चलते कुछ बिल्डरों ने शमन मानचित्र के लिए आनलाइन आवेदन तो किया, लेकिन आगे की प्रक्रिया में कोई रुचि नहीं दिखाई।