आगरा के कोचिंग संचालक का बेटा लखनऊ में मिला, बोला- 4 लोग अपहरण करके लाए, किसी तरह बचकर निकला

जागरण संवाददाता, लखनऊ। आगरा के कोचिंग संचालक का 12 वर्षीय बेटा मंगलवार को संदिग्ध हालत में लखनऊ पहुंच गया। वह भागता हुआ दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन पर आया और यहां तैनात सुरक्षा कर्मियों से बताया कि उसे चार लोग आगरा से अपहरण कर लेकर आए हैं।

सुरक्षाकर्मियों ने स्टशन जाकर पड़ताल की, लेकिन कोई नहीं दिखा। इसके बाद बालक के पिता को फोन कर बच्चे के सुरक्षित उनके पास रहने की जानकारी दी। दुर्गापुरी पर प्रथम पाली प्रभारी ने मेट्रो कंट्रोल रूम को बताया कि दोपहर करीब 12:45 बजे एक अज्ञात बालक ड्यूटी पर तैनात विशेष सुरक्षा बल के जवानों के पास पहुंचा और रोते हुए भोजन मांगने लगा। बालक की घबराहट को देखते हुए सुरक्षाकर्मी शिवबहादुर पटेल ने उससे पूछताछ की।

इस पर बालक ने बताया कि उसे चार लोग आगरा से पकड़कर लाये है। सुरक्षाकर्मियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए जब बालक को साथ लेकर लखनऊ जंक्शन कानकोर्स की ओर जांच की गई तो पता चला कि आगरा इंटरसिटी 15 मिनट पहले आयी है।

बच्चे ने बताया कि उसके पिता अजय सिंह आगरा में एमबी कोचिंग संचालक है। गूगल के जरिए एमबी कोचिंग के संबंध में जानकारी कर व मोबाइल नंबर निकाल कर पिता से बात की गई। पिता ने बताया कि वह वार्ड नंबर 14 सांई धाम कॉलोनी रुनकता मोड़ थाना केरावली के रहने वाले हैं।

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